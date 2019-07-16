، القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباحوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-16
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:05 AM
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله -.
وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
، القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح ،
المصدر : الخليج 365
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