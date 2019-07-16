بالصور: سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية على مبنى سكني بخميس مشيط‎

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سقطت، مساء اليوم (الاثنين)، شظايا طائرة دون طيار معادية على سطح مبنى سكني في خميس مشيط. ولم تنتج عن الشظايا أي إصابات أو وفيات؛ لكن حدثت أضرار في المبنى السكني والمركبات المجاورة.
وباشرت فرق الدفاع المدني البلاغ عن الحـادث فور تلقي البلاغ، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة. وكانت قوات التحالف قد أعلنت عن اعتراض طائرتين بدون طيار وإسقاطهما، بعدما أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في خميس مشيط.
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