«التعليم» توضح مصير العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

أوضح المشرف العام على الإعلام بوزارة التعليم محمد الدخيني، أن لائحة الوظائف التعليمية نقلة كبيرة؛ حيث بدأت الوزارة تعد القواعد التنفيذية بشأن اللائحة بشراكة مع الجهات ذات الصلة، وأنه توجد لجان تضع أرضية مناسبة للتطبيق خلال 180 يومًا.

وأضاف الدخيني لقناة الإخبارية أن المعلمين على اللائحة القديمة ينقلون جميعًا إلى رتبة ممارس مع الاحتفاظ بكافة المزايا المالية بحيث لا تمس رواتب المعلمين والمعلمات في اللائحة الحالية، وينتقلون بالمزايا والعلاوة السنوية وتستمر لمدة أربع سنوات متتالية دون أن تمس الرواتب، منوهًا باستمرار صرف العلاوة السنوية أربع سنوات للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين.

وتابع مشرف الإعلام بالوزارة، أنه خلال السنوات الأربع المشار إليها، سيطالب المعلمون بالحصول على الرخصة المهنية من هيئة التعليم والتدريب؛ تأهيلًا لهم للاستمرار في المزايا المالية. وتضمنت اللائحة أن فترة الخدمة السابقة على اللائحة السابقة ستكون موفورة بحيث يمكن التسريع في الترقية.

واستكمل الدخيني أن ثلاث فئات من شاغلي الوظائف سيكون لهم مكافآت؛ هم: وكيل ومدير المدرسة والمشرف التربوي، والأهم أنه سيكون هناك ارتفاع في سلم رواتب المعلمين وفي مكافأة نهاية الخدمة.

وبشأن الفوائد المرتقبة للمعلمين، قال الدخيني إن المعلمين والمعلمات يمكنهم الوصول إلى رتبة خبير في 12 سنة، ويمكن أن تُختصر المدد التي نرغب في أن يصل فيها مستوى التعليم إلى فترات قصيرة بتكثيف التدريب وتطوير العملية التعلمية، ضمن مساعي الوزارة للبحث عن أفضل السبل ليحقق المعلم دوره في التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ للاستثمار في العنصر البشري.