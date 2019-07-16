الإنذار المبكر ينبه إلى عوالق ترابية على مكة المكرمة

نبَّه المركز الآلي للإنذار المبكر، إلى وجود عولق ترابية في منطقة مكة المكرمة، تؤدي إلى تدني الرؤية.

وأضاف، عبر موقعه الإلكتروني، أن مكة المكرمة تشهد عوالق ترابية، وتحديدًا في «القنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ»؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين، حتى الساعة 11 صباح غد الثلاثاء.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن درجات الحرارة سجلت، اليوم الاثنين، أعلى معدلاتها بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ حيث سجل مرصدا وادي الدواسر والقيصومة 43 درجة، فيما سجل مرصدا الخرج والأحساء 44 درجة.

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كان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أوضح اليوم الاثنين، أن المملكة تشهد، غدًا الثلاثاء، ثلاث ظواهر فلكية في يوم واحد، منها تعامد الشمس على الكعبة المشرفة.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الظواهر الفلكية الثلاث هي «تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر على مكة المكرمة، وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم»، فضلًا عن «خسوف جزئي للقمر مُشاهَد عندنا في السعودية والخليج والوطن العربي، ويستمر قرابة ثلاث ساعات، يبدأ من الساعة الحادية عشرة مساءً وينتهي في الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء»، بالإضافة إلى «اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل».