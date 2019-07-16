«مدني خميس مشيط» يباشر سقوط شظايا طائرة معادية على مبنى سكني دون إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط، مساء اليوم الاثنين، وعند الساعة (18:31)، بلاغًا بسقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية على سطح مبنى بأحد الأحياء السكنية.

وأشار الدفاع المدني بخميس مشي،ط إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة، وكذلك تضررت بعض المركبات المجاورة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.