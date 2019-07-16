قوات التحالف تسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مُسيَّرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن عملية اعتراض وإسقاط الطائرتين المعاديتين، نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية؛ ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح ولله الحمد.
وبيَّن العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتعمد استهداف المدنيين، تعبر عن إفلاس الميليشيا الإرهابية ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني؛ ما يعد جريمة حرب.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف، في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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