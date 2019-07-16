تحسين التقاطعات
حسب معلومات «دوت الخليج»، سيستغرق العمل في المشروع سنتين، ويستهدف تنفيذ جميع أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط، في 77 موقعا متفرقا، ويتم عمل التحسين للتقاطعات السطحية ومناطق الربط كالآتي: حارات تسارع وتباطؤ ودوان للخلف «U-TURN».
واستكمال أجهزة السلامة من علامات أرضية ولوحات مرورية «إرشادية وقياسية»، والحواجز الخرسانية والأجهزة الماصة للصدمات، حسب المواصفات الفنية، ويكون التركيب طبقا للمخطط المعتمد لكل موقع.
وسائل السلامة المعتمدة على الطرق
سفلتة الأكتاف الجانبية، وتحسين ميولها الجانبية
تعريض الجسور، بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه
إنشاء مواقف جانبية
دهان جوانب ووسط الطرق، وتزويدها بالعلامات العاكسة «عيون القطط».
تزويد الطرق بالحواجز الواقية والعلامات الكيلومترية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية
تسييج جميع الطرق السريعة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق، وإنشاء معابر على هذه الطرق لتسهيل عبورها
كانت هذه تفاصيل خبر تأمين سلامة 77 تقاطعا بالعلامات الأرضية واللوحات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.