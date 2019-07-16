تأمين سلامة 77 تقاطعا بالعلامات الأرضية واللوحات المرورية

تعتزم وزارة النقل تنفيذ مشروع يهدف إلى تحسين التقاطعات ومناطق الربط في 4 مناطق بالمملكة، هي: «الشرقية - تبوك - الجوف - الحدود الشمالية»، وذلك ضمن أهداف ومبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

تحسين التقاطعات

حسب معلومات «دوت الخليج»، سيستغرق العمل في المشروع سنتين، ويستهدف تنفيذ جميع أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط، في 77 موقعا متفرقا، ويتم عمل التحسين للتقاطعات السطحية ومناطق الربط كالآتي: حارات تسارع وتباطؤ ودوان للخلف «U-TURN».

واستكمال أجهزة السلامة من علامات أرضية ولوحات مرورية «إرشادية وقياسية»، والحواجز الخرسانية والأجهزة الماصة للصدمات، حسب المواصفات الفنية، ويكون التركيب طبقا للمخطط المعتمد لكل موقع.

وسائل السلامة المعتمدة على الطرق

سفلتة الأكتاف الجانبية، وتحسين ميولها الجانبية

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تعريض الجسور، بحيث تكون بعرض الطريق مع أكتافه

إنشاء مواقف جانبية

دهان جوانب ووسط الطرق، وتزويدها بالعلامات العاكسة «عيون القطط».

تزويد الطرق بالحواجز الواقية والعلامات الكيلومترية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتوجيهية

تسييج جميع الطرق السريعة لمنع دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطريق، وإنشاء معابر على هذه الطرق لتسهيل عبورها