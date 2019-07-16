كليات عنيزة تعلن استمرار القبول للبكالوريوس

تواصل كليات عنيزة القبول والتسجيل في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات من خريجي الثانوية والدبلوم للعام الدراسي 1441، وذلك عبر موقع الكليات الالكتروني، والذي يشمل كافة الشروط والمعلومات التي تعني بالقبول والتسجيل وأوضح مدير القبول والتسجيل عبدالله المحيميد، أن التقديم يتم بشكل إلكتروني، مشددا على ضرورة التقيد بمتطلبات التسجيل والقبول واختيار التخصص حسب المؤهل العلمي وفق الرغبة المتاحة، مبينا أن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات في 13 تخصص علمي تتناسب مع سوق العمل وفق أعلى المعايير الأكاديمية والعلمية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا إمكانية تحديد وقت الدراسة من خلال الفترة الصباحية أو المسائية وذلك لاستفادة راغبي إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكانياتهم لافتا إلى وجود نقل للطالبات لجميع محافظات ومدن القصيم برسوم رمزية. وتشتمل التخصصات التي تقدمها كليات عنيزة الحقوق ، إدارة موارد بشرية ، إدارة أعمال ، محاسبة ، تسويق ، علم نفس ، هندسة كهربائية ، هندسة مدنية ، عمارة ، ديكور داخلي ، جرافيكس ، هندسة حاسب ، علوم حاسب . ودعا المحيميد، مدير القبول والتسجيل، الطلاب والطالبات من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات مثل ريادة الأعمال ، حلول الطالب ، وبطاقة تخفيض لعدد من المجالات الطبية ، التعليمية ، الترفيهية ، والمكتبة المجهزة باحدث التقنيات لخدمة الطلاب والطالبات.



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