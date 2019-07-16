مطاردة مركبة مسروقة في البحرين تنتهي بالسعودية



انتهت مطاردة قائد مركبة مسروقة في مملكة البحرين بإلقاء القبض عليه في السعودية بعد أن تجاوز كافة النقاط التفتيشية بمنطقة الإجراءات بجسر الملك فهد، وكشفت مصادر لـ«دوت الخليج» أن مواطنا بحرينيا قام بسرقة مركبة تحمل لوحات سعودية من نوع فورد، وتوجه مساء الخميس لجسر الملك فهد وتجاوز بوابات رسوم الجسر في الجانب البحريني، بالإضافة لنقاط التفتيش والإجراءات في الجوازات والجمارك البحرينية وسط ملاحقته من قبل الدوريات الأمنية البحرينية حتى الحدود السعودية، فيما واصل السارق تجاوز الجوزات والجمارك السعودية بسرعة عالية، معرضا المسافرين والموظفين للخطر، وكاد أن يتسبب في دهس موظفين بساحة تفتيش الجمارك، وتمكنت الدوريات الأمنية من إلقاء القبض عليه بعد إغلاق البوابات الأمنية في الجانب السعودي، واتضح أنه مواطن بحريني والمركبة عليها بلاغ سرقة، وتم تحويل القضية إلى مركز الشرطة في الجسر.

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