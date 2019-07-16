7 حقائب تدريبية لمشروع التربية الخاصة

قام المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز، بزيارة تفقدية للاطلاع على سير عمل الدورات التدريبية الصيفية لمشروع التربية الخاصة، رافقهم في هذه الزيارة المدير العام للتربية الخاصة الدكتورة مها السليمان، وممثلو شركة تطوير التعليمية القابضة، والمشرف على مشروع التربية الخاصة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي فهد الحصان.

440 معلما

خلال الزيارة، تم استعراض الحقائب التدريبية لمشروع التربية الخاصة، والالتقاء بالمتدربين والمتدربات، الذين بلغ عددهم 440 معلما ومعلمة، وبلغ عدد البرامج التدريبية لهذا الأسبوع الثاني من انطلاق البرامج التدريبية الصيفية 7 برامج، اثنان منها للطفولة المبكرة، و5 برامج للتربية الخاصة.

كما عقد المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل -خلال الزيارة- اجتماعا مع وكيل وزارة التعليم للبرامج التطويرية، والمدير العام للتربية الخاصة، ناقش عددا من المحاور المتعلقة بالتطوير المهني التعليمي، مؤكدين أهمية التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية، والاستعدادات التنفيذية لمشروع تطوير التربية الخاصة.

آلية الاختيار

بيّن المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي دور المركز في تنفيذ البرامج التدريبية، وآلية اختيار الحقائب التدريبية وتحكيمها، والمراحل التي يمر بها المدربون والمدربات ليكونوا مدربين ومدربات مركزيين، لتوظيفهم في تدريب زملائهم في المناطق والمحافظات، وتزويدهم بالخبرات والمهارات والمراجع العلمية اللازمة في المجال العلمي والتربوي، ليتم بعد ذلك نقلها إلى زملائهم في الميدان التعليمي، للوصول إلى أفضل الممارسات المهنية التعليمية، للارتقاء بنواتج التعليم.