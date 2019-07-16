وكيل إمارة مكة يستقبل سفراء حماة دوت الخليج



نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، استقبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، في مقر الإمارة أمس، 19 طالبا وطالبة من إدارتي تعليم محافظتي سراة عبيدة، وظهران الجنوب، ضمن مشروع سفراء حماة دوت الخليج، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة. ويأتي المشروع ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم، انطلاقا من مسؤولية الوزارة تجاه جنود المملكة البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية، تقديرا ووفاء لهم عبر تمكين أبنائهم وبناتهم، ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء السعودية . ويستهدف المشروع أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي، في إدارات تعليم الحد الجنوبي بنجران، وجازان، وسراة عبيدة، وصبيا، وظهران الجنوب، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة.

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