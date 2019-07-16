91 % تغطية شبكة المياه بالقصيم

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمس، في مكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، المدير العام للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، المهندس عبدالمحسن الفريحي، الذي قدم للسلام عليه وعرض بعض الموضوعات المتعلقة بمشروعات المياه.

واستعرض الفريحي بعضا من مؤشرات أعمال المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم، وما تحقق من إنجازات في خدمات المياه في 2019، وما تم تحقيقه من قفزات حتى وصلت نسبة تغطية شبكة المياه في المنطقة أكثر من 91%، ووصل عدد ساعات الضخ المستمر إلى أكثر من 21 ساعة يوميا، متحدثا عن الإسهامات البيئية المتمثلة في زيادة استخدام المياه المعالجة في أعمال التشجير، وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة والطرق السريعة.