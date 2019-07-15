السعودية اليوم / لجنة الإدارة والقوى البشرية للشؤون العسكرية بمجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الحادي عشر



الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

عُقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، الاجتماع الحادي عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية للشؤون العسكرية بمجلس التعاون الخليجي, بحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومشاركة معاونيين ومديري هيئات الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بعض قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومناقشة وبحث عدد من موضوعات الإدارة والقوى البشرية التي تختص بالقوات المسلحة بدول المجلس .

وذكر الأمين العام المساعد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة للإدارة والقوى البشرية للخروج بنتائج وتوصيات بناءة, معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم ، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

ويأتي الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول

// انتهى //

00:04ت م

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الرياض 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واسعُقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، الاجتماع الحادي عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية للشؤون العسكرية بمجلس التعاون الخليجي, بحضور الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومشاركة معاونيين ومديري هيئات الإدارة والقوى البشرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وتم خلال الاجتماع الاطلاع على بعض قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك، ومناقشة وبحث عدد من موضوعات الإدارة والقوى البشرية التي تختص بالقوات المسلحة بدول المجلس .وذكر الأمين العام المساعد في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة للإدارة والقوى البشرية للخروج بنتائج وتوصيات بناءة, معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم ، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.ويأتي الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي // انتهى //00:04ت م0227

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