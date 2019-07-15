السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم مدني الطائف يقلد العميد الشريف رتبته الجديدة



الطائف 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

قلّد مدير عام الدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد عمر بن عبيد المقذلي بمكتبه اليوم، مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للإدارة العميد ناصر بن سلطان الشريف، رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيته.

وهنأ العميد المقذلي ، الشريف ، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن.

فيما عبّر العميد ناصر الشريف عن عظيم فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية.

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23:54ت م

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