السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد // تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

// انتهى //

23:52ت م

0223



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد // تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:52ت م0223

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