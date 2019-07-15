السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .

// انتهى //

23:51ت م

0222



جدة 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .// انتهى //23:51ت م0222

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