حج / " وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ " ندوة بتعاوني صبيا غداً



صبيا 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غداً ندوة بعنوان " وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ"، وذلك بجامع الراجحي بعد صلاة المغرب .

وتأتي الندوة التي يشارك فيها كل من عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة, والدكتور أحمد بن علي مدخلي, ويديرها عبدالله بن غالب نمازي، ضمن الفعاليات والأنشطة الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى//

23:26ت م

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