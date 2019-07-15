السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية من مخيم شعفاط



القدس المحتلة 12 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سيدة فلسطينية من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجة الشهيد إبراهيم عكاري خلال اقتحامها منزل العائلة في المخيم، ونقلت إلى مركز "المسكوبية" غربي القدس المحتلة للتحقيق .

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23:26ت م

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