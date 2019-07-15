القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، الإثنين، حرصها على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي.
جاء ذلك خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
اللقاء تضمن استعراض العلاقات الأخوية التي تربط السعودية بلبنان، علاوة على بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وطالما شكت القوى السياسية في بيروت من سعي إيران إلى إحداث وقيعة مع محيطه العربي من خلال أذرعها في لبنان، لا سيما مليشيا حزب الله الإرهابية.
وتستغل إيران مشاركة مليشيا حزب الله الإرهابية في الحكومة من أجل عرقلة العملية السياسية والسعي لاختطاف البلاد وبسط سيطرتها عليها، بما في ذلك سعيها المستمر لمخالفة القرار اللبناني لتوصيات وقرارات الجامعة العربية التي تنضوي بيروت تحت لوائها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تؤكد أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.