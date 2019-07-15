رؤساء وزراء لبنان السابقون: السعودية حريصة على مساعدة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.



كما أصدر رؤساء وزراء لبنان السابقون بيانا عقب اللقاء، أشاد بخادم الحرمين الشريفين وحرصه القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته وعلى الحفاظ عليه، وصيانة اتفاق الطائف بكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.

وشدد البيان على حرص المملكة العربية السعودية على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية.

وسلط البيان الضوء على جهد المملكة العربية السعودية من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله.