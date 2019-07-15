السفير السعودي بلبنان: مستقبل واعد ينتظر العلاقات الثنائية

قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الإثنين، "إن الزيارة التي يقوم بها ثلاثة من رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين إلى السعودية تبشر بتعزيز العلاقات بين البلدين".



وأضاف "بخاري": "إن زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

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وفي وقت سابق اليوم، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما أصدر رؤساء وزراء لبنان السابقون بيانا عقب اللقاء، أشاد بخادم الحرمين الشريفين وحرصه القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته وعلى الحفاظ عليه، وصيانة اتفاق الطائف بكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.