تعليم جازان يعزي أسرة عكور

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

قدّم مدير عام تعليم جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري، باسمه واسم كافة منسوبي التعليم لأسرة علي بن إبراهيم عكور، وكيل متوسطة عبدالله بن سلمة، بمنزلهم بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال، حيث كان في استقباله شقيق الفقيد عضو المجلس الاستشاري الإعلامي بتعليم جازان عبدالله إبراهيم عكور.

كما نقل دويري تعازي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن الفقيد توفي ظهر يوم الجمعة في جامع قرية العكرة.

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ومن جهة أخرى، عبّر عبدالله عكور باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرته عن خالص شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان والوفد المرافق على مواساتهم له ومشاركتهم في مصابه، سائلين الله أن يديم عليهم الصحة وألا يريهم مكروهًا.

ورافق دويري رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة، خالد بن عبدالله جعبور ومدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان محمد النعمي.