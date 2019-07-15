طلاب يواجهون الغضب بقاعدة 90/10

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، اليوم، دورة فن إدارة ومواجهة الغضب التي عقدها على مدى يومين، وشارك فيها أعضاء النادي من مختلف الأعمار.

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وتناول مُقدم الدورة المشرف التربوي بإدارة التعليم بالمحافظة، مبارك بن فايز آل مجلي، عددًا من المحاور من أهمها تعريف الغضب، وكيف يتم الغضب، وأنواعه ومسبباته، ونتائجه، وأصناف الناس في الغضب وعلاجه، وذلك من خلال قاعدة ستيفن كوفي 90/10، والتي تعني أن 10% من الحياة تتشكل من خلال ما يحدث لنا، والـ90% من الحياة يتم تحديدها من خلال ردود أفعالنا، حيث يصف ستيفن كوفي التعامل مع هذه القاعدة بالشيء الذي سيغير الكثير، ومنها الغضب كما ذكر مُقدم الدورة.