- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم طلاب يواجهون الغضب بقاعدة 90/10 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طلاب يواجهون الغضب بقاعدة 90/10
متابعات الخليج 365 - مبارك الدوسري - وادي الدواسر
اختتم نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، اليوم، دورة فن إدارة ومواجهة الغضب التي عقدها على مدى يومين، وشارك فيها أعضاء النادي من مختلف الأعمار.
وتناول مُقدم الدورة المشرف التربوي بإدارة التعليم بالمحافظة، مبارك بن فايز آل مجلي، عددًا من المحاور من أهمها تعريف الغضب، وكيف يتم الغضب، وأنواعه ومسبباته، ونتائجه، وأصناف الناس في الغضب وعلاجه، وذلك من خلال قاعدة ستيفن كوفي 90/10، والتي تعني أن 10% من الحياة تتشكل من خلال ما يحدث لنا، والـ90% من الحياة يتم تحديدها من خلال ردود أفعالنا، حيث يصف ستيفن كوفي التعامل مع هذه القاعدة بالشيء الذي سيغير الكثير، ومنها الغضب كما ذكر مُقدم الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب يواجهون الغضب بقاعدة 90/10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.