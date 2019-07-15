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تعديات على أراضي وادي الخير

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متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

أوقفت بلدية بارق، اليوم، تعديات على مساحة 450 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بالقرب من وادي الخير، التابع لمركز ثلوث المنظر، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وغرف عشوائية.

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وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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