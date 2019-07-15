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مبادرة فرنسية لتفادي توترات المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه سيتحدث إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع في إطار مبادرة فرنسية لتفادي تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي: إن “الزخم الذي بنيناه في الأسابيع القليلة الماضية حال- حسب اعتقادي- دون وقوع الأسوأ ودون ردود الفعل المبالغ فيها من الجانب الإيراني”.
وأضاف: “في هذه الظروف الصعبة، سنواصل وساطتنا وعملنا التفاوضي”.
وقرر الأوروبيون بذل كل جهد ممكن لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران، لكن استحالة الالتفاف على العقوبات الأمريكية لا يترك لهم فرصة كما أفاد وزراء الخارجية الأوروبيون اليوم الاثنين في بروكسل.
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