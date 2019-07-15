الحوثي يرتد وهادي يعلق

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: إن ميليشيات الحوثي “ارتدت عن القرارات الأممية، لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة”، وذلك خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفث، مساء الاثنين.

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وخلال اللقاء، جدد هادي موقفه الثابت تجاه السلام، و”تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنًا ومجتمعًا”؛ بحسب “سكاي نيوز”.

وأشار الرئيس اليمني إلى “مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق، عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216”.

كما أكد على أن الحوثيين ارتدوا على تلك القرارات “لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعب اليمن المساس بها”.