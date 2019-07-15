هل يسبب Tramadol فقدان الذاكرة؟

2019-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لما ورد عن دواء Tramadol من مغالطات كثيرة؛ حيث إن الدواء آمن ومصرح من الهيئة للاستخدام تحت إشراف الطبيب المختص.

وردت الغذاء والدواء على الشائعة التي تزعم أن الدواء المذكور يسبب فقدان الذاكرة وعددًا من الأمراض الخطيرة الأخرى، مشددةً على أن الشائعة المنتشرة بها مغالطات كثيرة.