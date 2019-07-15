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أتربة على مكة حتى الصباح
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حذر الإنذار المبكر من عوالق ترابية في منطقة مكة المكرمة، تؤدي إلى تدني الرؤية.
وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن مكة المكرمة ستشهد عوالق ترابية، وتحديدًا في مناطق القنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية حتى الساعة الحادية عشرة صباح يوم غد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وأن تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، التي يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، ويشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
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