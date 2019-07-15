شركة الكهرباء السعودية | رابط  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة وطريقة سدادها

يبحث الكثرون عن خدمات “شركة الكهرباء” السعودية، وكيفية سداد الفواتير المستحقة والاستعلام عنها، وطريقة التسجيل في موقع شركة الكهرباء، والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلها، وتسعى دائما الشركة الى تسهيل إجراءات السداد والاستعلام عن الفواتير، وقد قدمت خدمه حسابي التي تعطى الحق للمستفيد في نقل حسابه فى حالة انتقاله الى مسكن آخر، سواء كان مستأجر أو مالك، ويمكن ايضا إلغاء حسابة أو تعطيله، لاي سبب في خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المقدم .

شركة الكهرباء

تقدم الشركة السعودية للكهربا العديد من الخدمات لتوفير الوقت والجهد، وتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وقد تم تحديد موعد ثابت لمعرفة قيمة الفاتورة الخاثة بالمستهلك وهو يوم 28 من كل شهر، ويتم تقديم العديد من الخدمات من خلال موقع الشركة الإلكتروني عن طريق الإنترنت .

الشركة السعودية للكهرباء

يوجد العديد من الخدمات المميزة على موقع الشركة السعودية للكهرباء، من هذه الخدمات خدمة ” حسابي” ، التي يمكن من خلالها إصدار فواتير الكهرباء بأسم المستخدم، وتحديث البيانات لكافة القطاعات والفئات مثل القطاع الزراعي، والصحي، والتعليمي، والسكني، والقطاع الصناعي، والمواطنين والزائرين والمقيمين بالمملكة، ومن مؤسسات شبة حكومية، وتفعيل توقيع العميل الالكتروني، وذلك من خلال التوجه لأحد مكاتب الخدمية لشركة الكهرباء .

طرق سداد فواتير الكهرباء

الهاتف المصرفي : إذا كنت مشترك فى هذه الخدمة يمكنك سداد فواتيرك مع البنك المسجل فيه .

الانترنت : ويتم ذلك من خلال الدخلو على صفحة البنك الخاص بك، والنقر على خدمة السداد واتباع الخطوات .

الصراف الآلي: عن طريق اى صراف آلي، تابع للبك الخاص بك، او السداد النقدي من خلال البنك .

الشيكات : من خلال الشيكات المصدقة .

نقاط البيع : يمكن سداد قيمة فواتير الكهرباء من خلال نقاط البيع .

تفويض البنك : بالاتفاق مع البنك الخاص بك، وعمل تفويض اليه، حتي يتم خصم قيمة الفاتورة من حسابك الشخصي في البنك .

طريقة سداد فواتير الكهرباء من صراف البنك الأهلي

اذهب الى اجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي السعودي .

ثم قم بالدخول وكتابة كلمة السر وانقر على “طباعة وصل”.

قم بإختيار “سداد فاتورة”، ثم إختار “فواتير عامة”.

قم بالنقر على “الشركة السعودية للكهرباء”.

ثم الضغط على “الخدمات والإتصالات”، ثم إضغط على “التالي”.

ثم إختيار كلمة “الكهرباء”، ثم النقر على “غير مسجلة”.

قم بإدخال رقم الحساب، ثم قم بالضغط على “إضغط هنا للإستمرار”.

ستظهر لك صفحة بها بيانات، قم بالتأكد من رقم الحساب، وقيمة الفاتورة المستحقة، وبعد التأكد من ذلك قم بالنقر على “دفع كامل المبلغ”.

سوف تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم سداد الفاتورة، وإمكانك تسجيل الفاتورة، بدلا من كتابة رقمها في كل مرة .

خطوات التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء

قم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عبر هذا الرابط.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على “تسحيل الدخول” .

ثم أنقر على “سجل الآن”.

ستظهر لك ثفحة طلب التسجيل، ويتطلب منك إدخال عدة بيانات وهي : ( الاسم بالكامل، رقم الجوال، رقم الهوية، الفئة، البريد الإلكتروني، الجنسية، تأكيد البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور) .

قم بالظغط على الموافقة على كافة الشروط والاحكام، ثم النقر على “تسجيل”.

ثم تنتقل الى صفحة قم بالنقر على “إضغط هنا لإستكمال التسجيل”.

وبهذه الخطوة تكون قد إنتهيت من التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة تم توفيرها من شركة الكهرباء السعودية، تعمل على الحصول على فواتير الإستهلاك الشهري للكهربا، وذلك من خلال البريد الإلكتروني ومميزات الخدمة هي :

امكانية إستلام إشعارات صدور الفواتير، بصفة دورية.

إبلاغ المستهلك عن موعد إقتراب انقطاع الخدمة، في حالة عدم سداد الفاتورة فى الموعد المحدد .

يمكن المستهلك إستلام إشعار سداد الفاتورة عند سدادها .

طريقة الإشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

الدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية “خدمة الفاتورة الإلكترونية”، عبر هذا الرابط.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( اللغة، ورقم الحساب، البريد الإلكتروني ) ثم النقر على “تسجيل” .

وبهذه الخطوات قد تكون قد إشتركت فى الخدمة، ويمكنك إستلام الإشعارات .

خطوات التسجيل في خدمة حسابي تقدم هذه الخدمة للإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة الكهرباء السعودية، ويمكنك التسجيل في الخدمة بإتباع الخطوات التالية : Advertisements الدخول الى موقع شركة الكهرباء السعودية عبر هذا الرابط.

ثم تسجيل الدخول ، وإجراء خطوة تعريف الحساب، من خلال النقر على “عرف الآن”.

قم بتحديد نوع العلاقة للحساب المستخدم من خلال اختيار “مالك أو مستأجر”.

من خلال البحث قم بتحديد “العنوان لمكان العداد”.

ثم قم بإضافة الحساب، والرقم الخاص بالعداد، ومراجعة العنوان .

حدد نوع العلاقة بين المستخدم والعقار، قم قم بالموافقة على شروط الاستهلاك . مميزات خدمة حسابي تتميز هذه الخدمة بإعطاء المستأجر حق ملكية العداد سواء للمنزل أو الفيلا أو الشقة، وبعد إنتهاء مدة الايجار يتم عودة ملكية العقار مرة أخري، يحق للمستأجر أو المالك الذهاب الى شركة الكهرباء، ومعه الوثائق والاوراق المطلوبة وهي عقد الايجار والبيانات الخاصة بالعميل، خلال 5 أيام يتم خلالها نقل العداد بإسمه، ويكون هو المسؤول على الفاتورة، يمكن تحديث البيانات آليا من خلال التوقيع الإلكتروني، تواصل المستفيد مباشرة عند القيام بالصيانة الدورية، يتم التواصل السريع في الحالات الطارئة، يتم ضمان حق المستأجر ولا يجوز ان يطالبه المالك بإنهاء العقد . الاستعلام عن فاتورة الكهرباء تقدم الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات وهي كالآتي : خدمة السداد المقدم .

خدمة السداد.

تعريفة الاستهلاك.

نقل الملكية.

الإشتراك في خدمة رسائل sms .

قراءة الفاتورة .

الفاتورة الثابتة.

حاسبتي. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء اتبع الخطوات التالية : الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الكهرباء عبر هذا الرابط .

ثم النقر على “خدمات الفواتير”، وتختار منها “استعراض الفاتورة الإلكترونية”.

قم بإدخال رقم الحساب، في حاله وجود فاتورة قديمة سوف تحصل عليها .

ثم قم بادخل الرمز المرئي.

قم بالنقر علي “عرض” سوف تظهر لك الفاتورة الخاصة بك .

ستجد علامة “الطباعة” في الجانب الأيسر قم بالضغط عليها لتتمكن من طباعة الفاتورة. خطوات إنشاء حساب في شركة الكهرباء لتتمكن من الاستعلام عن فاتور ةالكهرباء يجب ان يكون لديك حساب على موقع الشركة السعودية للكهرباء، يمكنك إنشاء حساب من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول علي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء عبر هذا الرابط .

ثم قم بالنقر على “تسجيل”، ثم قم بكتابة البريد الإلكتروني، ثم اعد كتابته في خانة التأكيد مرة ثانية.

اقم باختيار فئة أفراد ثم انقر على “تسجيل”.

ستظهر لك رسالة تاكيد إرسال رابط تفعيل الحساب على البريد .

قم بفتح الرسالة من خلال البريد الالكتروني والنقر على الرابط .

سوف يتم إنتقالك الى صفحة تحيث البيانات قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( اسم العائلة،رقم الهوية الوطنية، الاسم الأول، الجنسية،رقم الجوال، اسم الأب، المدينة، كلمة المرور، العمر، الرمز البريدي، وصندوق البريد، عنوان خدمة واصل البريدي) .

ثم قم بالنقر على “تسجيل”، سوف يتم تفعيل الحساب، عن طريق رقم الجوال سوف ستصلك رسالة بها كود التفعيل.

قم بكتابته في المكان المخصص.

ثم انقر على “تفعيل” وسوف تظهر لك رسالة تأكيد الدخول للموقع .

قم بالنقر علي “اضغط هنا”، ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، الآن انقر علي “تسجيل الدخول”.

وبهذه الخطوات قد تكون اتممت التسجيل بنجاح فى موقع الشركة السعودية للكهرباء . خدمة سداد فاتورة الكهرباء يمكنكم سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الصراف الألي او الانترنت أو الهاتف المصرفي، ويمكن السداد من خلال الكترونيا من خلال إختيار البن الذي تتعامل معه مثل : مصرف الراجحي.

الأهلي NCB.

العربي anb.

البنك السعودي للإستثمار.

البنك الأول.

بنك البلاد.

بنك ساب.

بنك سامبا.

بنك الرياض.

بنك الجزيرة.

بنك الإنماء.

البنك السعودي الفرنسي.