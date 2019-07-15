الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء se.com.sa

البحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة موقع الشركة السعودية للكهرباء، بالتزامن مع دفع دفعات حساب المواطن ورواتب الموظفين فى المملكة يستعد المواطنين السعودين إلى الاستفسار على فواتيرهم الاستهلاكية الشهرية تمهيدا لسدادها، حيث أتاحت الشركة السعودية للكهرباء الإمكانية في الاستعلام على استهلاك الكهرباء الكترونيا بالكامل من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية فى مشاركة وسائط التقنية الجديدة فى التعاملات الحكومية اليومية مع المواطنين وتخفيف عامل التكدس على شركات الدولة، لنتابع معكم الان في موقعكم نجوم مصرية خطوات الاستعلام على فاتورة الكهرباء فى المملكة السعودية.

الشركة السعودية للكهرباء

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء الكثير من الخدمات المميزة من أجل استثمار وقت وجهد المواطنين السعودية ومشاركة وسائل التقنية الحديثة فى تعاملات المؤسسة مع المواطنين، حيث باتَ عميل الشركة السعودية للكهرباء بامكانه الاستعلام على إستهلاكه من الكهرباء بالإضافة إلى سدادها إلكترونيا عبر الكثير من الطرق التي أتاحتها الشركة والآن نستعرض معكم خطوات الاستفسار على إستهلاك الكهرباء والتسجيل فى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

التسجيل فى موقع الشركة المملكة العربية السعودية للكهرباء

عليك اولا بالنقر على رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء التالى “هنا“. قم بالضغط على رمز “تسجيل الدخول” ثم “كلمة سجل الآن”. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ” الاسم رباعيا- ورقم الهاتف المحمول- الاميل الالكترونى – رقم الهوية الشخصية – الفئة- الجنسية” وهذا فى كل ايقونة مخصصة لها. قم بتأكيد كلمة المرور المخصصة بك. قم بمراجعة الشروط والقواعد والاحكام وعندئذ اضغط على كلمة “تسجيل”. عندئذ تكون قد اكتملت عملية الالتحاق بالموقع من اجل الاستعلام على فاتورة الكهرباء الشهرية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المملكة السعودية

يكون الاستفسار الكترونيا بالكامل من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء بالنقر على رابط التالى “هنا“

قم بالدخول على خانة “خدمة المدنيين”. قم بالتسجيل بالموقع بواسطة رقم الحساب. قم بإدخال رمز الامان في الخانة المخصصة لها. قم بالضغط على كلمة “اظهار الفواتير” ليظهر لك استهلاكك فى الحال.

طرق دفع فاتورة الكهرباء في السعودية