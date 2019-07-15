الاستعلام عن العمل المؤقت في موسم الحج عبر بوابة أجير

مع اقتراب موسم الحج وتزايد اعداد الوافدين الي المملكة بغرض أداء فريضة الحج مما يعني حاجة المملكة الي عاملين لتسهيل و توفير الخدمات للحجاج وقد قامت وزارة العمل بدعوة مواطنيها و أبنائها وكذلك الوافدين و المرافقين ايضا الي المملكة بالدخول الي بوابة اجير للحج والتسجيل به و تعتبر هذه الخدمة واحدة من اهم الخدمات التي تعمل علي تسهيل فرص عمل ،و ايصال الشركات التي تعمل في مجال الحج بممن يبحثون عن عمل،وقد كان ذلك له دورا مهما في القضاء علي العقود السوداء او الغير شرعية ونوضح لكم هنا كيفية التسجيل في بوابة اجير :

طريقة التسجيل في بوابة اجير

قم بتسجيل الدخول في خدمة “أجير” لكي تستخدام البيانات الخاصة بالمنشأة لدى الوزارة.

قم باختبار المنشأة التي تريد العمل بها و من ثم يتم أستخدام خدمة إشعار أهلية العمل عن طريق اشعارات الزائرين.

عن طريق اشعارات الزائرين. يتم إصدار الاشعار الجديد، وإدخال بيانات الزائر.

قم بالموافقة علي شروط الخدمة و سداد المقابل المالي لهذه الخدمة وطباعة الاشعار الجديد.

شروط خدمة العمل المؤقت

يجب ان يكون عمر الباحث عن عمل اكبر من 15 عام اذا كان سعوديا.

يجب ان أن يكون المقيم على رأس منشأة العمل.

يجب موافقة صاحب العمل.

يتم اعفاء الوافدين و المرافقين من الشروط السابقة.

لا يسمح للأفراد الزائرين من الاستفادة بهذه الخدمة و لا يسمح للعمالة المنزلية ايضا من الاستفادة بهذه الخدمة.

كما توفر بوابة اجير خدمة العمل المؤقت اثناء موسم الحج بتكلفة 160 ريال شهريا مقابل إشعار العمل ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي بانتهاء موسم الحج ولا تسمح خدمة أجير للعمل المؤقت بأداء فريضة الحج في موسم الحج لان ذلك يكون مخالف لنظام و قانون الحج والعمل ويتم فرض غرامات مالية شديدة علي من يخالف هذه القوانين.