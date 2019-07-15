رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة  وخطوات تجديد الاقامة عبر بوابة أبشر الجوازات

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يبحث الكثيرون عن طريقة “استعلام عن اقامة” ، ومعرفة تاريخ إنتهائها وكيفية تجديدها، ويمكن إجراء ذلك بكل سهولة عبر “أبشر” الجوازات، البوابة الإلكترونية التابعة للملكة العربية السعودية، لتسهيل الحصول على المعلومات بكل يسر، وذلك ضمن خطة المملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الاقامة، وخطوات تجديدها،وقد تم نقل خدمات أبشر الى موقع جديد مستقل، بعد ان كانت على موقع وزارة الداخلية .
استعلام عن اقامة
يمكن لكل من المقيمين والمواطنين الاستعلام عن صلاحية الاقامة، ومعرفة موعد إنتهائها، من خلال الموقع الرسمي أبشر الجوازات، الذي يكون متاح دائما، ولابد من متابعة تاريخ إنتهاء الاقامة خاصه للمغتربين، حتي لا يتعرض لدفع غرامات مالية، أو الترحيل خارج أراضي المملكة، حيث أعلنت الحكومة على ضرورة معرفة المقيمين موعد إنتهاء صلاحية الاقامة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجديدها قبل مرور الوقت المحدد لتجديدها.
استعلام عن صلاحية اقامة
يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- الدخول على الموقع الرسمي أبشر الجوازات عبر هذا الرابط
- ثم النقر على “الاستعلامات الإلكترونية”.
- ثم الضغط على “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.
- ثم إدخال رقم الإقامة .
- وإدخال رمز التأكد .
- ثم النقر على كلمة “عرض”.
- سوف تظهر اليك تاريخ صلاحية الاقامة، وموضحا إذا كانت سارية أو انتهت .
خطوات تجديد الاقامة
يمكن تجديد الاقامة إلكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع أبشر للجوازات عبر هذا الرابط
- ثم التسجيل بالموقع إذا كنت مستخدم جديد.
- اما فى حالة وجود حساب لك، قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- ثم قم بالضغط على إختيار “الخدمات الالكترونية”.
- ثم النقر على ” الجوازات” ، وقم بالضغط على إختيار “تجديد الإقامة”.
- سوف يتم عرض كافة المعلومات الخاصة بالتأشيرة، وكل أسم أمامه رقم الاقامه وتاريخ صدورها، وحالتها .
- يمكن تسديد رسم الاقامة، عن طريق إضافة الحساب البنكي الخاص، او عن طريق احد مكاتب الجوازات .
- قم بالنقر على العامل الذي تريد ان تجدد إقامته، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة به .
- ثم اضغط على اختيار مدة التجديد، وقم بالنقر بالموافقة على كافة الشروط والاحكام بعد قراءتها .
- ثم قم بالنقر على كلمة “تجديد”.
- ثم قم بالضغط على إختيار عملية استلام الوثيقة، ويمكنك ذلك من خلال مكتب الجوازات مجانا او من خلال البريد .