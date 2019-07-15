رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة  وخطوات تجديد الاقامة عبر بوابة أبشر الجوازات

يبحث الكثيرون عن طريقة “استعلام عن اقامة” ، ومعرفة تاريخ إنتهائها وكيفية تجديدها، ويمكن إجراء ذلك بكل سهولة عبر “أبشر” الجوازات، البوابة الإلكترونية التابعة للملكة العربية السعودية، لتسهيل الحصول على المعلومات بكل يسر، وذلك ضمن خطة المملكة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف علي الاستعلام عن تاريخ إنتهاء الاقامة، وخطوات تجديدها،وقد تم نقل خدمات أبشر الى موقع جديد مستقل، بعد ان كانت على موقع وزارة الداخلية .

استعلام عن اقامة

يمكن لكل من المقيمين والمواطنين الاستعلام عن صلاحية الاقامة، ومعرفة موعد إنتهائها، من خلال الموقع الرسمي أبشر الجوازات، الذي يكون متاح دائما، ولابد من متابعة تاريخ إنتهاء الاقامة خاصه للمغتربين، حتي لا يتعرض لدفع غرامات مالية، أو الترحيل خارج أراضي المملكة، حيث أعلنت الحكومة على ضرورة معرفة المقيمين موعد إنتهاء صلاحية الاقامة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجديدها قبل مرور الوقت المحدد لتجديدها.

استعلام عن صلاحية اقامة

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الاقامة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول على الموقع الرسمي أبشر الجوازات عبر هذا الرابط

ثم النقر على “الاستعلامات الإلكترونية”.

ثم الضغط على “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

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ثم إدخال رقم الإقامة .

وإدخال رمز التأكد .

ثم النقر على كلمة “عرض”.

سوف تظهر اليك تاريخ صلاحية الاقامة، وموضحا إذا كانت سارية أو انتهت .

خطوات تجديد الاقامة

يمكن تجديد الاقامة إلكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية :