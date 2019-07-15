حساب المواطن يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ الدفعة 20.. إليك رابط حساب المواطن وموعد صرف الدفعة...

أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الإثنين الموافق 15-7-2019 عن بدء تلقي طلبات الإعتراض على مبلغ الدفعة 20 وهي دفعة شهر يوليو الجاري، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وتم إيداع الدفعة العشرون في حسابات المستفيدون من الضمان الإجتماعي يوم 10 يوليو،وبلغ مبلغ الدفعة 2.6 مليار ريال، كما تم دفع 13.4 مليون ريال تعويضات للدفعة السابقة وهي الدفعة التاسعة عشر، فيما وصل عدد المستحقين لهذا الشهر 12.4 مليون مستفيد، وكان متوسط نصيب الأسرة الواحدة من الدعم 1049 ريال لكل أسرة أي بزيادة بقيمة 49 ريال عن دفعة الشهر الماضي.

رابط حساب المواطن يتزايد عليه البحث دائماً حيث أن برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يتبع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أنشئ خصيصاً لمساعدة المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، على مواجهة مصاعب الحياة في ظل الأصلاحيات الأقتصادية التي تقوم بها حكومة المملكة وتهدف إلى تطورير شتى المجالات في ظل خطة رؤية 2030 التي وضعها حكومة السعودية مؤخراً.

موعد صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن:

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن وهي دفعة شهر أغسطس القادم يوم 10 أغسطس، وذلك إذا لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد، أما في حالة مصادفته ليوم عطلة فسوف يتم إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن يوم التاسع أو الحادي عشر من نفس الشهر، أي يوم قبل أو بعد الموعد المحدد.