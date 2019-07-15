تقديم وظائف وزارة الداخلية الصحية للخدمات الطبية عبر جدارة الخدمة المدنية للرجال والنساء

قريباً تقديم وظائف وزارة الداخلية الصحية بغدارة الخدمات الطبية للرجال والنساء، عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، حيث دعت وزارة الداخلية السعودية الخريجين والخريجات، الحاصلين على المؤهلات والتخصصات العلمية المناسبة، لشغل وظائف الخدمات الطبية المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وفق وشروط وألية التقديم على جدارة، نحو تحديد الفئات المستهدفة وضوابط القبول والتسجيل، وفيما يلي نستعرض أهم النقاط التي سيتساءل عنها الباحثين والباحثات عن الوظائف في القطاعات والمؤسسات الحكومية من خريجي الجامعات.

تشمل وظائف وزارة الداخلية للخدمات الطبية طلب شغل وظيفة طبيب مقيم، ووظيفة أخصائي بجانب الوظائف بمسمى صيدلي و فني، على أن يتم فتح تقديم وظائف وزارة الداخلية الصحية 1440، عبر رابط جدارة الخدمة المدنية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 18 ذو القعدة 2019، على أن تنتهي فترة القبول والتسجيل من موقع بوابة التوظيف يوم الخميس 18 ذو القعدة 1440، وخلال هذه الفترة يمكن للخريجين والخريجات الدخول على جدارة والتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم، وتقديم طلب اعترض في حالة وجود اختلاف أو أخطاء في البيانات للمختصين لتصحيحها.

شروط تقديم وظائف وزارة الداخلية الصحية

اشترطت إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شمول التخصص والمؤهل في الإعلان الوظيفي، وباقي شرط الوظائف الصحية المشار لمسماها بعالية كما هو مرفق.

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تقديم جدارة وظائف صحية

التقديم على وظائف الخدمات الطبية سيكون عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية، وفق مواعيد تقديم جدارة وظائف صحية الموضحة بعالية للخريجين والخريجات، وسيتم وضع العديد من التفاصيل المتعلقة بألية التقديم والفئات المستهدفة وضوابط التسجيل في بوابة التوظيف الإلكتروني جدارة.