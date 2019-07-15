الإستعلام عن مساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز البرامج التمويلية التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وسوف نرصد لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالمقطوعة، حيث يبحث الكثير من المستفيدين عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة للدفعة الجديدة، ويبحث آخرين عن كيفية التسجيل من اجل الإستفادة من المقطوعة، حيث يهدف من خلال هذا البرنامج هو تسحين الأوضاع الإجتماعية للمواطن السعودي أصحاب الأسر ذات الدخل المحدود أو الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية في مواجهة غلاء المعيشة .

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. هذا ويكون الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاشالضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.

الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي

المطلقات .

اسر المسجونين .

الذي يعانى من العجز المؤقت او الدائم .

الاسر التي تغيب عائلهم او هاجر .

الأيتام والأرامل .

تقدم للاسر محدودة الدخل التي تحتاج الى دعم .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إنشاء موقع من اجل معرفة قيمة الإستحقاق والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وذلك من باب التسهيل والتيسير على المواطنين من اجل سهولة الإستعلام والتسجيل، ويمكنك عزيزي الزائر من الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنـــا