منصة صحة الإجازات المرضية لموظفي القطاع الحكومي عبر رابط seha.sa

يبحث عدد كبير من موظفي الدولة عن رابط منصة صحة الإجازات المرضية، وذلك بعد تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشرفين، وكان الملك سلمان أمر بربط منصة صحة الإلكترونية مع وزارة الخدمة المدنية، وهي منصة مخصصة لمنح الإجازة المرضية ويتم اعتمادها لموظفي القطاع الحكومي في الدولة، وفي عام 2018، أمرت وزارة الصحة في المملكة بإنشاء منصة صحة ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك لتقديم خدماتها الإلكترونية.

منصة صحة الإلكترونية

منصة صحة الإلكترونية تقدم عدد من الخدمات، من بينها خدمة شراء الخدمة، خدمة التراخيص الصحية، خدمة التقييم الذاتي، الشهادات الصحية للعاملين بالقطاع الحكومي، وبحسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، فإنه تم ربط خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، بعد أن تم ربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، حيث يستطيع من خلالها المستفيد أو الموظف الحكومي من التقديم على الإجازة المرضية الخاصة به.

منصة الإجازات المرضية

منصة الإجازات المرضية هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة صحة الإلكترونية، وهي خدمة موجهة للمنشآت الصحية، ومن خلال هذه المنصة يمكن للموظف الحكومي تسجيل الإجازات المرضية الخاصة به إلكترونياً، وتضمن الخدمة ضمان وصول الإجازة للموظف من خلال رسالة نصية على الجوال الخاص به، وأيضاً للجهة التي يعمل بها الموظف الحكومي، بالإضافة إلى التأكد من بيانات الموظف، والمنشأة الصحية التي يعالج بها.

الاستعلام عن الإجازات المرضية

هذا ويمكن للمؤسسة أو المنشآت الصحية التسجيل بالمنصة وذلك من خلال الرابط الذي وفرته وزارة الصحية السعودية، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، وكما سبق وتم الإشارة فإنه يمكن التسجيل للمنشآت الصحية فقط، عبر كتابة اسم المستخدم باللغتين العربية والإنجليزية، وبعض البيانات الأخرى

منصة صحة للإجازات المرضية

هذا ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة عبر منصة صحة الإلكترونية، سواء خدمة الإجازات المرضية، أو التأكد من بيانات المريض، وبعض الخدمات الأخرى، من خلال رابط منصة صحة للإجازات المرضية، وتتيح المنصة للمنشآت الصحية المعتمدة إضافة المنشأة للمنصة، وبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يمكن الاستفادة من المنصة الاستعلام عبر منصة بياناتي التي توفرها وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الاستعلام عن الإجازة المرضية برقم الهوية ورقم الخدمة فقط، دون الحاجة إلى التسجيل في المنصة.