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أسعار الذهب في السعودية 15-07-2019 اليوم الإثنين

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نرصد لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية أسعار الذهب في دولة المملكة العربية لهذا اليوم الإثنين 15- 07-2019 ، فقد سجل الذهب في الاونة الأخيرة عدم إستقرار في قيمته السوقية لدي محلات الصاغة أو بائعين الذهب في السوق السعودية، حيث يتأثر بالعديد من العوامل هذا المعدن الثمين ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الإمريكي، حيث يعتبر من أبرز العوامل التي تقوم بالتأثير على قيمة الذهب السوقية، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة المعينة، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، ويبحث الكثير من الأشخاص المقبلين على الزواج على قيمة الذهب من أجل شراء وتجهيز أعراسهم، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين.

أسعار الذهب في السعودية

يزيد البحث في الاونة الاخيرة عن سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بعمل تقرير يشمل قيمة الذهب عند جميع عياراته ” عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ”  بالإضافة إلى سعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب في دولة المملكة، وذلك من خلال الجدول التالي :

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 170.83 ريال سعودي  45.55 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 22 156.60 ريال سعودي  41.75 دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 21 149.48 ريال سعودي  39.86 دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 18 128.13 ريال سعودي  34.16 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 14 99.65 ريال سعودي  26.57 دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 12 85.42 ريال سعودي  22.77 دولار أمريكى
اسعار أوقية الذهب 5,313 ريال سعودي  1,417 دولار أمريكى
اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال سعودي  318.86 دولار أمريكى
اسعار كيلو الذهب 170,832 ريال سعودي  45,550 دولار أمريكى
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