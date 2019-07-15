وفاة أصالة نصري أكذوبة جديدة وأول رد فعل من الفنانة بعد انتشار الشائعة على الانترنت وقائمة أشهر من...

وفاة أصالة نصري هي آخر أكذوبة وشائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك، أو تويتر حيث العديد من نشطاء هذه المواقع على الإنترنت بمشاركة شائعة وفاة أصالة نصري عن عمر يتجاوز الخمسين عامًا وهي موجودة في دمشق عاصمة سوريا، إلا أن رد الفعل كان سريع من الفنانة التي أكدت أن هذه مجرد شائعة وشاركت على موقع انستجرام بكلمات تنفي كل هذاه الكلام.

أول رد فعل على خبر وفاة أصالة نصري

وقالت أصالة نصري تعليقًا على شائعة وفاتها إنها موجودة بين الجميع وهي بخير ولا يوجد لديها أي مشاكل صحية، ثم شكرت جميع الذيه يتمون بها ويقلقون عليها، كما قالت عن الأشخاص الذين أصدروا هذه الشائعة التي وصفتها بـ ( البشعة): ” الله يسامحهم ويهديهم، وينور قلوب أمثالهم بمحبة وإنسانية العالم، وجاء ردها النصي كالتالي: