حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل المطلقات في برنامج الدعم

نتابع معكم تفاصيل برنامج حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية، حيث كشف برنامج الدعم عن طريقة وضوابط تسجيل المطلقات في حساب الدعم، وقد نشرت خدمة العملاء من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر “التدوينات الصغيرة” في البرنامج من خلال الرد على إستفسار إحدى المستفيدات بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا ويجب ان يتم إرفاق المستندات المطلوبة “صك إعالة أو صك ولادية أو إثبات إحتضان” .

وقد أكد حساب المواطن على أنه يمكن للمتزوجة ان تقوم بالتسجيل في البرنامج كمستفيد أساسي في بعض الحالات التي وضحها البرنامج وهي ” متزوجة من غير سعودي، مهجورة، عائلة سجين، زوجها غائب، عائلة فاقد الأهلية ” ويجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة من أجل إثبات الحالة إما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات التي تم توضحيها فأنها تسجيل كتابع لرب الأسرة .

شروط الإستحقاق في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يقيم المستفيد بشكل دائم في داخل المملكة . عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

حساب المواطن يؤكد التسجيل مستمر

أعلن القائمون على برنامج الدعم السعودي على ان التسجيل متاح وما زال مستمر حتي هذه اللحظة في الدفعة الثانية والعشرين من البرنامج، وقد أكدو على ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات والدخل، ويمكنك عزيزي المواطن من التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية من هـــنـــا