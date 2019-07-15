التسجيل في سند الزواج : رابط تقديم سند محمد بن سلمان snad

يتيح برنامج سند محمد بن سلمان رابط التسجيل في سند، حيث يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة تقديم سند محمد بن سلمان، والاستفادة من مبادرة سند الزواج، وتعتبر مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج هي أحد أبرز المبادرات المجتمعية التي يتم تقديمها لعدد من فئات حديثي الزواج، وتهدف المبادرة إلى تخفيف أعباء الزواج على المتزوجين حديثاً، ويمكن الحصول على العطاء وفق بعض الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها.

شروط سند الزواج

يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

عمر الزوج يبدأ من 21 عاماً إلى 40 عاماً، وبالنسبة للزوجة فيجب أن يكون العمر يبدأ من 18 إلى 40 عاماً.

يجب أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجل.

على الراغب في الحصول على العطاء أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى.

عقد الزواج لا يجب أن يكون مر عليه أكثر من عام واحد.

الدخل الشهري بالنسبة للزوج لا يتجاوز 4000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون المهر لا يزيد عن 50000 ريال.

يجب على المتقدم إنهاء دورة الوعي المالي، ويتجاوز 60 بالمائة.

يكون أولوية الحصول على العطاء لأصحاب الهمم، أبناء شهداء الوطن، ذوي القدرات الخاصة.

مبادرة سند الزواج

قبل معرفة خطوات تسجيل سند محمد بن سلمان، أوضحت مبادرة سند الزواج من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أن أهداف المبادرة هي مساندة بعض فئات المواطنين من المجتمع السعودي بشكل مادي وتنموي، أما الهدف الثاني فهو أن يقوم برنامج سند بشكل عام بالبحث في مشكلات أو عوائق المواطن السعودي، ويمكن معرفة باقي أهداف المبادرة بعد التسجيل في سند محمد بن سلمان، وتعتبر مبادرة سند بشكل عام تقوم بالتركيز على المبادرات المجتمعية، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع جهات غير ربحية، وترتكز على بعض المبادرات الأخرى، مثل إطلاق سراح بعض السجناء، وترميم المساجد الأثرية.

التسجيل في سند

يمكن تسجيل سند محمد بن سلمان لفئة المتزوجين حديثاً كما سبق وتم الإشارة، ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي لسند الزواج، وذلك من خلال رابط التسجيل في سند، ومن ثم يقوم المتقدم بالتأكد من مطابقته للشروط، وعلى المستفيد في هذه الحالة انتظار رسالة اعتماد الطلب الخاص به، ثم يقوم بالتعهد بصحة البيانات، ومن ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بها، وأخيراً اجتياز دورة الوعي المالي.