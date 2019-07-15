نقدم طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر موقعنا نجوم مصرية، وهى أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، سواء كانوا موظفي قطاع عام أو مؤسسات أخرى، وذلك للأشخاص الذي تعدى عمرهم ال60 عام ويمكنهم الاستفادة من معاش التأمين الاجتماعي، وتقدم مؤسسة التأمينات بعض الخدمات المختلفة والتي يمكن من خلالها عمل استعلام عن التأمين برقم الهوية.

استعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

وخدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية أو برقم السجل المدني من أهم الخدمات التي يتداولها المواطن السعودي على نطاق واسع داخل المملكة، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بشرح عملية الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، تابعونا:

أولا لابد من الدخول إلى رابط استعلام عن التأمينات برقم الهوية.

ثم الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم تحديد التأمين الاجتماعي على الإنترنت.

ثم قم بتحديد التحقق من الاشتراك.

بعد ذلك يتم ملئ كافات الخانات الموجودة بالبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية أو السجل المدني أو رقم الإقامة.

بعد ذلك يتم النقر على كلمة استعلام.

استعلام عن راتب التأمينات برقم الهوية