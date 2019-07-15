رابط الاستعلام عن نقل كفالة وافد وطريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يبحث الكثيرون على “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل” ، بالمملكة العربية السعودية، وهي من الخدمات الإلكترونية التي تقدم للوافدين والمواطنين، وتهدف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية دوما إلى تقديم الخدمات بطريقة سهلة وميسرة، والتواصل مع المستفيدين، وتلقي كافة الإستفسارات والشكاوي، والعمل على تقديم الحلول الممكنة لكافة المواطنين والوافدين، وسوف نتعرف من خلال هذه الموضوع عن خطوات “الاستعلام عن نقل كفالة وافد” برقم الهوية .

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يقدم المركز الغعلامي التابع لمكتب العمل مجموعة من الخدمات للمواطنين والوافدين داخل المملكة، ويمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات التاليه :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر هذا الرابط

قم اختيار الخدمة التي نريد الاستعلام عنها .

الضغط على “بدء الخدمة” ، حتي تتمكن من عملية الاستعلام .

وفى حالة وجود اى شكاوى او استفسارات التواصل من خلال ايقونة “تواصل معنا” ، وكتابة الاستفسارات الخاصة بكم او كتابة الشكاوي، وسوف يتم الرد عليك .

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او عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء 19911، وسيتم الرد فورا على اتصالك والاجابة عن الاستفسارات وتلقي الشكاوي الخاصة بالخدمات .

استعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة