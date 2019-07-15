التسجيل في بنك التسليف للمواطنين للاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية

يبحث عدد كبير عن طريقة التسجيل في بنك التسليف، أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية، كما أن البنك يوفر مجموعة من القروض الاجتماعية التي يمكن الحصول عليها بعد تسجيل بنك التسليف وتفعيل الحساب، ومن أبرز قروض بنك التسليف، يوفر البنك العديد من القروض، من بينها قرض الزواج، قرض كنف، قرض الأسرة، قرض الترميم، وأخيراً قرض أهل، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني.

بنك التسليف تسجيل دخول

كما سبق وتم الإشارة، فإن بنك التنمية الاجتماعية يوفر عدد من الخدمات الإلكترونية بعد تقديم بنك التسليف، من أبرز تلك الخدمات الحصول على قرض بنك التسليف، استعادة المبالغ الزائدة، والحصول على كشف الحساب الإلكتروني، وخدمة التحقق من إخلاء الطرف، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنتجات والقروض للعديد من الفئات، سواء الأفراد، أو قطاع الأعمال.

شروط بنك التسليف الجديدة

هذا ويوفر بنك التسليف عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الاستفادة منه بعد معرفة طريقة التقديم على بنك التسليف، ومن أهم شروط بنك التسليف الجديدة بشكل عام هي، أن يكون سعودي الجنسية، وعن الفئات المستفيدة فهم النساء والرجال، موظفي القطاع الحكومي، موظفي القطاع الخاص، متقاعدي التأمينات الاجتماعية، متقاعدي الحكومة، وعدد آخر من الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى أن شروط بنك التنمية الاجتماعية تختلف من منتج لآخر ومن فئة أخرى يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية.

التسجيل في بنك التسليف

كل هذه المنتجات والقروض والخدمات الإلكترونية، وأكثر من ذلك يمكن الاستفادة منها بعد تسجيل دخول بنك التسليف، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبنك على رابط التسجيل في بنك التسليف، فقط كل ما عليك هو الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو من خلال فتح حساب جديد وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وفي حال وجود استفسار أعلن بنك التنمية عن توافر رقم بنك التسليف المجاني ويمكن التواصل معه من خلال رقم 920008002، أو من خلال قنوات التواصل المختلفة الأخرى مثل الحساب الرسمي على تويتر.