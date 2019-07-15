شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يسلم مستفيدي الجمعيات الخيرية وحدات سكنية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

سلم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في صالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة أمس (الاثنين) مفاتيح منازل مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة الدفعة الجديدة من وحدات الإسكان التنموي والتي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان.

وبارك أمير المنطقة تسلم الأسر المستفيدة هذه الدفعة، منوهاً بدعم القيادة وحرص وزارة الإسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمات متكاملة لمستفيديها.

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وبحسب إمارة حائل، فإن فرع وزارة الإسكان كشف توفير (60) وحدة سكنية للأسر المستفيدة من الإسكان التنموي التي تم توزيعها في مواقع متعددة في المخططات السكنية في أحياء مدينة حائل.

وكشفت الإمارة أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق حاجاتهم.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 260 جمعية خيرية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهمات التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.