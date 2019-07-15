شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخ حمود الصباح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح -رحمه الله-.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح -رحمه الله-.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمود عادل إبراهيم الحمود الجراح الصباح -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».