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اجازات المدارس والجامعات بالسعودية| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441| موعد عيد الأضحى المبارك

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التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

تعرف على:

أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441 2-1-1441هـ

1-9-2019 م

اختبارات الفصل الدراسي الأول1441 25-4-1441هـ

22-12-2019 م

أجازة منتصف العام 1441 1441 7-5-1441هـ

2-1-2020 م

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441

19-1-2020

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بداية اجازة عيد الفطر  1441 14-9-1441

7-5-2020

بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441

 

8-10-1441

31-5-2020

بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  1441 10-10-1441

2-6-2020

اجازة نهاية العام 1441 19-10-1441

11-6-2020

التقويم-الدراسي-1441

التقويم-الدراسي-1441

تعرف على موعد العُطلات الرسمية لعام 1440

ننشر إليكم بيان كامل لكافة العُطلات الرسمية لموظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية

التاريخ المناسبة القطاع الحكومي القطاع الخاص معلومات هامة
1 شوال (4 يونيو 2019) أول أيام عيد الفطر المبارك 12 يوم إجازة رسمية 3-7 أيام إجازة رسمية سيوافق عيد الفطر الذي يقع عقب انتهاء شهر رمضان اليوم الرابع من شهر يونيو ويتم منح عشرة أيام إجازة رسمية للحكومي أما ما يتعلق بالقطاع الخاص فإنه سيكون وفق رغبة الشركة
10 ذو الحجة (10 أغسطس 2019) عيد الأضحى المبارك 10 إلى 12 يوم إجازة 3 إلى 7 أيام إجازة يعتمد القطاع الخاص على رغبة الشركة في إعطاء أيام الإجازة الرسمية لأيام عيد الأضحى وأيام إجازة القطاع الحكومي عشرة أيام
اليوم الوطني للمملكة 23 سبتمبر 2019 (يوم الإثنين) يوم واحد يوم واحد يوافق هذا اليوم اليوم الأول في الميزان
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