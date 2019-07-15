اجازات المدارس والجامعات بالسعودية| مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441| موعد عيد الأضحى المبارك

التقويم الدراسي لعام 1441 إجازات المدارس والجامعات بالسعودية، يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن أحدث أخبار الإجازات والعُطلات الرسمية لعام 1441/ 2020 في معظم المواقع المختصة بالتقويم الهجري للعام الدراسي الحالي، لهذا الأمر قررنا أن نوضح لكل أبناء الشعب السعودي أيام العُطلات الرسمية لهذا العام.

تعرف على:

أحدث أخبار التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2-1-1441 بالتقويم الهجري بما يوافق 1-9-2019 بالتقويم الميلادي.

تعرف على مواعيد التقويم الدراسي لعام 1441

بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول1441 2-1-1441هـ 1-9-2019 م اختبارات الفصل الدراسي الأول1441 25-4-1441هـ 22-12-2019 م أجازة منتصف العام 1441 1441 7-5-1441هـ 2-1-2020 م بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441 24-5-1441 19-1-2020 Advertisements بداية اجازة عيد الفطر 1441 14-9-1441 7-5-2020 بداية الدراسة بعد اجازة عيد الفطر 1441 8-10-1441 31-5-2020 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1441 10-10-1441 2-6-2020 اجازة نهاية العام 1441 19-10-1441 11-6-2020

تعرف على موعد العُطلات الرسمية لعام 1440

ننشر إليكم بيان كامل لكافة العُطلات الرسمية لموظفي الدولة بالمملكة العربية السعودية