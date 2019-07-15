بي تي اس الفرقة التي حققت 50 مليون دولار في شهر مايو تتواجد قريبًا بالمملكة

استضافة فرقة بي تي اس الكورية ليست هي المرة الأولى التي يتواجد فيها عرض موسيقي أو فرقة غنائية داخل السعودية في الفترة الأخيرة، وذلك لإحياء مناسبة أو المشاركة في مهرجان وفي إطار ذلك تمكنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة برئاسة تركي آل شيخ، من التعاقد مع تلك الفرقة من أجل المشاركة في موسم الرياض، وبالتحديد في 11 أكتوبر لهذا العام 2019 والذي سوف يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر.

تستضيف المملكة العربية السعودية في مهرجان موسم الرياض الفرقة الكورية الموسيقية بي تي اس وذلك خلال جولتها العالمية، والتي حققت فيها أرقام قياسية غير مسبوقة من الأرباح الفلكية، والتي لم تتحقق من قبل، كما أنها حققت 25 مليون استماع على منصة أنغامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي في الوقت الحالي واحدة من ألمع الفرق الموسيقية الغنائية في مجال موسيقى البوب، هذا وكان آخر حفل قد أحيتها الفرقة في إطار جولتها في اليابان وبالتحديد في شيزوكا ستاديوم.

50 مليون دولار أرباح بي تي سي في مايو

حققت الفرقة أرباح وصلت إلى 50 مليون دولار في رحلتها خلال شهر مايو والتي زارت خلالها عدد كبير من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا والبرازيل واليابان، وسوف يكون موعد زيارتها للمملكة العربية السعودية في الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، وخلال احتفالات موسم الرياض التي سوف تمتد إلى منتصف ديسمبر 2019، وجدير بالذكر أن الفرقة قد حصدت العديد من الجوائز الدولية وما زالت على قائمة الترشيحات لحصد مزيد من تلك الجوائز.

هذا وقد أعلن وزير الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة حول كل تفاصيل زيارتها للمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر، وذلك في تغريدة له على حسابه على تويتر ومن المعروف أن فرقة بي تي اس مكونة من سبعة أفراد يقومون بالغناء والعزف الموسيقي وتأليف وتلحين أغانيهم.