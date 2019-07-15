محمد بن مسعود - الدمام - الجهات ذات الاختصاص تسلَّمت المتهم والمخدرات المضبوطة تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر. وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر. وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته. الأفلاج.. مركز الضبط الأمني يطيح بشاب بحوزته 55 كيلو حشيش مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-15 تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر. وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر. وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته. Advertisements 15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440 11:37 PM الجهات ذات الاختصاص تسلَّمت المتهم والمخدرات المضبوطة الجهات ذات الاختصاص تسلَّمت المتهم والمخدرات المضبوطة تمكَّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط شاب بحوزته 55 كيلو من الحشيش المخدر. وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج "نقطة التفتيش" مساء اليوم الاثنين مركبة من نوع هايلوكس، يقودها شاب عشريني، وبعد استيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على نحو 55 كيلو من الحشيش المخدر. وقد استلمت الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة الشاب وما تم ضبطه بحوزته. ، الأفلاج.. مركز الضبط الأمني يطيح بشاب بحوزته 55 كيلو حشيش ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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