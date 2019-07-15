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يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.
وقال موقع "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعةخالد علي الخليج 365 2019-07-15
يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.
وقال موقع "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:24 PM
يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية أكثر
يُنتظر صدور قرار، يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ 24 ساعة، وهو القرار المرتقب الذي يُتوقَّع أن يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكثر.
وقال موقع "مال" عن مصادره إن القرار تم دراسته بشكل مستفيض، ويُتوقع أن يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
، قرار مرتقب.. السماح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار العمل 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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