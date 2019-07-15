، "بلدية بارق" تستعيد 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية ،

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استعادت بلدية بارق 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها على امتداد طريق وادي الخير بشكل غير نظامي، والتي تقع في نطاق البلدية.
وجاءت تلك الأعمال تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبلغت إحصائية أعمال إزالة التعديات في بلدية بارق نحو 450 ألف م2، خلال اليومين الماضيين، وكانت الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية.
وأكدت "البلدية" أنها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.
"بلدية بارق" تستعيد 450 ألف م2 من الأراضي الحكوميةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-07-15
استعادت بلدية بارق 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها على امتداد طريق وادي الخير بشكل غير نظامي، والتي تقع في نطاق البلدية.
وجاءت تلك الأعمال تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبلغت إحصائية أعمال إزالة التعديات في بلدية بارق نحو 450 ألف م2، خلال اليومين الماضيين، وكانت الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية.
وأكدت "البلدية" أنها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.
15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:16 PM
الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية وأكدت مواصلة حملاتها
استعادت بلدية بارق 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها على امتداد طريق وادي الخير بشكل غير نظامي، والتي تقع في نطاق البلدية.
وجاءت تلك الأعمال تنفيذًا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبلغت إحصائية أعمال إزالة التعديات في بلدية بارق نحو 450 ألف م2، خلال اليومين الماضيين، وكانت الإحداثات عبارة عن غرف عشوائية.
وأكدت "البلدية" أنها ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بالمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، والتي تنص على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية المنصوص عليها بحق المعتدين.
، "بلدية بارق" تستعيد 450 ألف م2 من الأراضي الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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